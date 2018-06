Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hat am Montag das neue Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises "Mein Schiff 5" besucht. Zusammen mit Hafenarzt Martin Dirksen-Fischer nahm die Senatorin das Bordhospital, Lagerräume und das Notfallkrankenhaus in Augenschein. Grund zur Beanstandung gab es auf dem nagelneuen Schiff erwartungsgemäß nicht. "Das ist hier alles tipptopp", sagte Dirksen-Fischer. Schiffsarzt Frank Kortenhorn erklärte der Senatorin die Arbeitsweise des Bordhospitals und die Notfallpläne. Prüfer-Storcks, die nach eigenem Bekunden zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff war, zeigte sich beeindruckt vom hohen Standard der Gesundheits- und Sicherheitsvorsorge. "Es ist wichtig, dass es klare Regeln für die Mannschaft gibt, etwa beim Ausbruch einer Magen-Darm-Epidemie", sagte sie. Das fast 300 Meter lange Schiff mit Platz für 2500 Passagiere und 1000 Crew-Mitglieder soll am 15. Juli vor Travemünde getauft werden.