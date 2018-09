Berlin (dpa) - Ein Teil der Kunden des Hamburger Stromanbieters Care Energy wird bis auf weiteres von seinem Grundversorger beliefert. Wie der Netzbetreiber 50Hertz am Dienstag in Berlin mitteilte, hat er den Vertrag mit der Care Energy AG, in der die Stromentnahme aus dem Netz geregelt ist, zum 28. Juni gekündigt. Grund dafür seien ausstehende Zahlungen für Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für die Monate März und April.

Care Energy hatte am Montag mitgeteilt, das Unternehmen halte Umlagenforderungen und Energiemengenberechnungen von 50Hertz für überzogen. Man habe deshalb von sich aus "mit sofortiger Wirkung sämtliche Lieferantenrahmenverträge und Bilanzkreisverträge" im Bereich von 50Hertz gekündigt, hieß es. Davon betroffen seien die Kunden in Ostdeutschland und Hamburg, ihre Zahl ließ die Firma offen. Sie fielen "während der Klärphase in die Grundversorgung", für die daraus folgenden Mehrkosten werde Care Energy aufkommen.