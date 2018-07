Hamburg (dpa/lno) - Die Verantwortlichen der Hamburg Huskies haben auf die schwachen Leistungen des Football-Erstligisten reagiert und sich von Abwehr-Trainer Martin Ricard getrennt. Die Aufgabe von Ricard wird Sportdirektor Patrick Esume übernehmen. Das gab der Club am Mittwoch bekannt.

"Uns war spätestens nach der wirklich desolaten Abwehrleistung bei der Niederlage gegen Hildesheim klar, dass wir etwas verändern müssen", betonte Vorstand Timo Müller und räumte ein: "Auch wenn solche Situationen natürlich nie an einer Person festzumachen sind, so wollten wir doch noch einmal einen Impuls an die Mannschaft senden." Am vergangenen Samstag hatten die Hamburger das Heimspiel gegen den Aufsteiger Hildesheim mit 49:76 verloren.

