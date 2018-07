Hamburg (dpa/lno) - Christoph Schubert wechselt von der Deutschen Eishockey-Liga in die Oberliga Nord. Der ehemalige Kapitän der vom Spielbetrieb abgemeldeten Hamburg Freezers hat am Mittwoch überraschend einen Vierjahresvertrag beim Drittligisten Hamburg Crocodiles unterschrieben. Der 34 Jahre alte frühere National- und NHL-Spieler wird neben seiner Profitätigkeit in der Geschäftsstelle der Crocodiles arbeiten. "Wir sind froh, dass es in Hamburg noch Eishockey gibt", sagte Schubert. "Wir wollen eine Mannschaft aufstellen, die in drei Jahren um den Aufstieg in die DEL 2 spielt."

Die Crocodiles wollen mit Sponsorenhilfe ihren Etat verdoppeln. Genaue Zahlen wurden nicht genannt. "Wir werden nicht nur Amateure beschäftigen, sondern auch den einen oder anderen Profi und Halbprofi", sagte Sportdirektor Sven Gösch. Schubert will ehemalige Mannschaftskameraden, die nach dem Freezers-Aus noch keinen neuen Verein gefunden haben, für den Oberligisten gewinnen.

Gespielt werden soll weiterhin in der 2300 Zuschauer fassenden Halle in Hamburg-Farmsen. In der Vorsaison hatte der Verein einen Schnitt von 350 Zuschauern pro Spiel. "Wir hoffen, dass die Halle mit Schubi jetzt immer ausverkauft ist", sagte Gösch.

Schubert, der vor sechs Wochen die Rettungsaktion für die Freezers initiiert und mit Internetspenden und Sponsorenhilfe rund 1,2 Millionen Euro zusammengetragen hatte, will auch für die Crocodiles Geldgeber suchen. Das ursprünglich für die Freezers gesammelte Geld können die Crocodiles nicht nutzen. Die verbliebene Summe soll nach Abzug von Rückforderungen an den Nachwuchs in der Stadt gehen.

Team Crocodiles Hamburg

facebook-Eintrag Schubert