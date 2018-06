Hamburg (dpa/lno) - Ein halbes Jahr vor der Eröffnung wird das "Herzstück" der Elbphilharmonie, der große Konzertsaal, am Donnerstag offiziell an die Stadt Hamburg übergeben. So steht es in dem Vertrag, den die Stadt Hamburg mit dem Bauunternehmen Hochtief geschlossen hat. Neben Restarbeiten stehen in den nächsten Wochen die Abnahme des Saals und der technische Probebetrieb im Vordergrund, teilte die Kulturbehörde mit. Im Spätsommer werde das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Thomas Hengelbrock erstmals proben. Der Saal mit 2150 Plätzen, der einmal zu den zehn besten der Welt gehören soll, ist nach dem Weinberg-Prinzip gebaut, mit einer Bühne in der Mitte, die von terrassenförmigen Publikumsrängen umgeben ist.

