Hamburg (dpa/lno) - Beim Verladen von Containern am Hamburger Hafen ist eine gesundheitsgefährdende Chemikalie aus einem Behälter ausgelaufen. Drei Menschen atmeten am Mittwoch ungesunde Dämpfe ein und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Feuerwehrleute transportierten den leckgeschlagenen Container am Burchardkai an einen Ort, an dem die Flüssigkeit neutralisiert werden konnte. Gefahr für die Umwelt bestand der Feuerwehr zufolge nicht. Der ausgelaufene Stoff bestand aus Natriumhydrogensulfit, einer ätzenden und stark bleichenden Lösung.