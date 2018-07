Hamburg (dpa/lno) - Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) bekommt einen neuen Ausstellungssaal: Die 330 Quadratmeter große "Turnhalle" empfängt die Besucher hinter dem Eingangsfoyer und öffnet die zentrale Blickachse durch das denkmalgeschützte Gebäude, teilte das Museum am Freitag mit. Von Dienstag an bis zum 31. Juli können die Besucher den lichtdurchfluteten Ausstellungssaal mit seinen deckenhohen Fenstern, der historischen Bogenarchitektur und der Holzbalkendecke als Raum erleben. Mit der Ausstellung "sports - no sports" über die Wechselwirkung von Mode und Sportbekleidung werde das Museum den Saal ab dem 2. September erstmals bespielen.

Historische Fotografien dokumentieren einen imposanten Raum, der 1910 als zentrale Ausstellungsfläche diente. In den 1950er Jahren wurde der rund sechs Meter hohe Raum durch eine Zwischendecke geteilt. Mit einer Spende von Christl und Michael Otto in Höhe von 500 000 Euro konnte diese Baumaßnahme rückgängig gemacht und der Saal wiedergewonnen werden. Der Bund beteiligte sich mit 300 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Die Stiftung Denkmalpflege Hamburg stellte 200 000 Euro zur Verfügung.

MKG