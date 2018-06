Hamburg (dpa/lno) - In einem Hochhaus in Hamburg-Horn ist am Freitag eine Leiche gefunden worden. Es handele sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann, der im neunten Stock im Treppenhaus lag, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder ein Tötungsdelikt. Die Ermittler hätten den Fundort auf Spuren untersucht. Die Identität des Toten und die Todesursache waren zunächst unklar. Die Leiche wurde zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.