Hamburg (dpa/lno) - Große Emotionen beim Public Viewing in Hamburg: Mehr 35 000 Fans haben auf dem Heiligengeistfeld den Sieg der deutschen Elf über die italienische Auswahl verfolgt und ausgelassen gefeiert. Sie alle bangten am Samstagabend vor der Leinwand mit, als das Team von Trainer Joachim Löw in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen endgültig die Pleiteserie gegen die "Squadra Azzurra" brechen und so eine große Hürde auf dem Weg zum Titel nehmen konnte.

Dabei drohte die Partie zunächst gleich in mehrfacher Hinsicht ins Wasser zu fallen. Starke Regenschauer noch vor dem Anpfiff und kurzzeitig heftige Gewitter konnten die Stimmung aber nicht nachhaltig trüben. Schließlich wurden die Hamburger Fans mit wolkenfreiem Himmel belohnt.

Die bei den Gruppenspielen noch so spärlich gefüllte Fanarena wirkte nun zum Viertelfinal-Kracher belebter und voller; so weit das Auge reichte zeigten sich quer über den Platz verteilt tanzende und jubelnde Fanmengen. "Das war bisher definitiv unser Besucherrekord", bestätigte eine Sprecherin des Veranstalters.

Dann erlebten die anwesenden Fans einen wahren Fußballkrimi: Stürme der Begeisterung beim erlösenden Führungstreffer durch Mesut Özil in der 65. Minute, Stürme der Entrüstung nach dem Ausgleichstreffer der Italiener per Elfmeter. Nach Ende der Nachspielzeit lagen sich beim entscheidenden Elfmeterschießen plötzlich fremde Menschen nervös in den Armen, die Nerven lagen blank. Als Jonas Hector dann den entscheidenden Schuss verwandelte und Deutschland so den Einzug ins Halbfinale sicherte, kannte die Freude keine Grenzen.

Ob nun ein Duell gegen den Gastgeber Frankreich oder das Halbfinale gegen Island: Ungeachtet des möglichen Gegners wird die Hamburger Fanmeile am kommenden Donnerstag erneut ihre Tore öffnen - womöglich wieder mit Rekordbeteiligung.