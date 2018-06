Hamburg (dpa/lno) - Eine 47 Jahre alte Fußgängerin ist in Hamburg-Harburg von einem Bus angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau hatte den Angaben zufolge am Samstag die Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten, und war direkt vor den Bus der Hochbahn gelaufen. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen aufgenommen.