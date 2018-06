Hamburg (dpa/lno) - Ein 72-Jähriger hat am Hamburger Flughafen versucht, mit einem sogenannten Totschläger im Handgepäck zu verreisen. Bei der Kontrolle seines Koffers entdeckte ein Mitarbeiter am frühen Samstagmorgen die verbotene Waffe auf dem Röntgenbild, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Beamte stellten die ausfahrbare Stahlrute sicher; gegen den 72-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet. Auf Nachfrage der Polizei, ob er den per Waffengesetz verbotenen Totschläger bewusst mitgeführt habe, wollte der Mann sich nicht äußern. Seine Reise nach Griechenland konnte er später antreten.

Polizeimeldung