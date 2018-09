Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Medienhaus Gruner + Jahr ("Brigitte", "Stern") baut sein Digitalgeschäft weiter aus. Das Segment werde in diesem Jahr verglichen mit dem Vorjahr um mindestens 30 bis 40 Prozent zulegen, berichtete Digitalchef Arne Wolter am Montag in Hamburg. Das Wachstum fußt auf drei Säulen: Minderheitsbeteiligungen an Start-ups, Mehrheitsbeteiligungen an digitalen Unternehmen sowie Zukäufen. "Digitaler zu werden" hatte die Vorsitzende der G+J-Geschäftsführung, Julia Jäkel, dem Medienunternehmen vorgegeben. 2015 betrug der Anteil des Digitalgeschäfts am Umsatz Wolter zufolge rund 19 Prozent. Der G+J-Jahresumsatz lag 2015 bei 1,54 Milliarden Euro.

