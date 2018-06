Hamburg (dpa) - Schlager nonstop: Das bietet das am Dienstag startende Radioprogramm "NDR Plus - Das norddeutsche Schlagerradio". Es ist im Digitalradio (DAB+) und als Livestream im Internet zu empfangen, wie der Norddeutsche Rundfunk am Montag mitteilte. Auf mobilen Endgeräten biete die NDR-Radio-App den Zugang. Den Musikmix prägen deutschsprachige Titel, ergänzt von internationalen Hits und und instrumentaler Musik. Zur vollen Stunde sind Nachrichten, Wetter sowie Verkehrsinformationen zu hören. "Wichtiger Bestandteil werden Produktionen heimischer Künstler sein, die dem Sender ein unverwechselbar norddeutsches Flair verleihen sollen", teilte die Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, mit.

DAB+ (Digital Audio Broadcasting), die digitale Verbreitung von Audiosignalen via Antenne, zählt laut NDR zu den Verbreitungswegen der Zukunft.