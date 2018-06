Wrist (dpa/lno) - Der Fund einer Granate an einem Bahnübergang in Wrist hat am Montagvormittag für eine Sperrung der Bahnstrecke von Hamburg nach Kiel und Flensburg gesorgt. Der Sprengkörper sei bei Bauarbeiten entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Weltkriegsgranate wurde von Experten des Kampfmittelräumdienstes vor Ort unter einem Erdhügel kontrolliert gesprengt. Es wurde ein Sicherheitsbereich von rund 300 Metern um den Ort des Geschehens eingerichtet. Einige wenige Häuser mussten evakuiert werden, auch der Straßenverkehr war betroffen. Am frühen Mittag wurde die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Neumünster nach rund drei Stunden wieder aufgehoben.