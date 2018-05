Hamburg (dpa/lno) - Für einen Betrag von 65 000 Euro ist am Montag der drei Jahre alte irische Hengst Landofhopeandglory für das 147. Deutsche Derby an diesem Sonntag in Hamburg-Horn nachgemeldet worden. Der Weltklasse-Trainer Aidan O'Brien schickt den Hengst als eines von zwei ausländischen Pferden an den Derbystart. Der Norweger Our Last Summer ist der zweite Gast im Feld der voraussichtlich 19 Teilnehmer.

Das mit 650 000 Euro dotierte Rennen um das begehrte Blaue Bland führt über 2400 Meter und hat aktuell in Boscaccio einen klaren Favoriten. Er geht mit der Referenz an den Derbystart, noch nie ein Rennen verloren zu haben. Der 21-jährige Dennis Schiergen wird ihn wie bei den bisherigen Starts reiten. Das endgültige Derbyfeld wird am Mittwoch feststehen.

