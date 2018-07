Hamburg (dpa/lno) - Bei einem waghalsigen Fahrmanöver sind in der Nacht zum Sonntag ein junger Motorradfahrer und seine Begleiterin in Hamburg-Bergedorf verunglückt. Beide wurden schwer verletzt. Der 19-Jährige habe vor dem Einbiegen in eine Straße stark beschleunigt und sei nur auf dem Hinterrad gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Als die Maschine wieder mit dem Vorderrad aufsetzte, habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Motorrad prallte gegen ein geparktes Auto. Der 19-Jährige und seine 17-Jahre alte Mitfahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Unfall berichtet.