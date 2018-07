Ellerbek (dpa/lno) - Ein Feuer in Ellerbek (Kreis Pinneberg) hat in der Nacht zum Dienstag einen Carport mit sieben Autos zerstört und ein Reihenhaus beschädigt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa einer halben Million Euro. Eine Bewohnerin des Hauses wurde laut Feuerwehr vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Mehr als 170 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Haus sei nach dem Feuer unbewohnbar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Flammen griffen vom ersten brennenden Auto auf die anderen Wagen über, die alle in einer Reihe von Carports abgestellt waren. Schließlich brannte auch das Haus. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, bevor sie auf andere Häuser übergreifen konnten.

