Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lokstedt ist eine Radfahrerin am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Die 30-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrrad im Bereich des Lokstedter Steindamms unterwegs, als sie mit einem Lastwagen zusammenstieß. Der Fahrer des Wagens flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Radfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.