Hamburg (dpa/lno) - Sonst stets um Ausgleich bemüht, hört für den Bevollmächtigten der Bundesregierung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit beim Fußball der Spaß dann doch auf. Kurz vor dem EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Gastgeber Frankreich sagte Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in der Hansestadt der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin sicher: Das wird ein packendes Spiel." Das deutsche Team habe zwar den schwierigeren Weg ins Halbfinale gehabt und wichtige Spieler könnten gegen Frankreich nicht mitmachen. "Ich glaube aber, dass es der Mannschaft gelingen wird, ins Finale einzuziehen", sagte Scholz - und fügte an: "Da geht's dann vielleicht gegen Wales. Das wäre mal was Neues." Für die Waliser stand am Mittwochabend in Lyon das erste Halbfinale gegen Portugal auf dem Programm.