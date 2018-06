Hamburg (dpa/lno) - Wie geht es weiter mit den Hamburger Cyclassics? Darüber wollen Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und die Veranstalter heute in der Hansestadt informieren. Nach dem Verlust des Titelsponsors schien es lange so, als ob die Veranstaltung am 21. August die letzte Auflage des einzigen WorldTour-Radrennens auf deutschem Boden sein könnte. Nun aber wollen Scholz und Organisatoren laut Einladung die Öffentlichkeit "über Zukunftspläne zur Veranstaltung in Kenntnis setzen".

Das Radrennen wurde 1996 erstmals in der Hansestadt ausgetragen. Nach dem Nein der Hamburger zu Olympia 2024 sowie der Insolvenz der HSV-Handballer, dem Aus des Eishockey-Teams Hamburg Freezers und dem Bundesliga-Rückzug der Volleyballerinnen des VT Aurubis wäre ein Aus der Cyclassics ein weiterer Rückschlag für die Sportstadt Hamburg.

"Die Zukunft der Cyclassics in Hamburg steht auf dem Prüfstand", hatte Reinald Achilles vom Veranstalter Ironman Mitte Mai gesagt. Am Dienstag wollte kein Ironman-Vertreter sagen, wohin die Reise geht.

