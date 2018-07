Hamburg (dpa/lni) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will in der Kaderplanung in den nächsten Tagen vorankommen. Der wieder in Hamburg trainierende Kerem Demirbay drängt auf einen schnellen Wechsel. Seit Tagen gibt es in den Verhandlungen mit der interessierten TSG Hoffenheim keine Bewegung in der Höhe der Ablösesumme. Demirbay, der in der Vorsaison für Fortuna Düsseldorf in 25 Zweitliga-Spielen zehn Tore erzielte, möchte in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. In Hamburg plant Trainer Bruno Labbadia nicht mehr mit dem 23-jährigen Deutschen.

Auch im Poker um Filip Kostic vom VfB Stuttgart gibt es noch keine Einigung. Der Bundesliga-Absteiger soll angeblich 17 Millionen Euro für den serbischen Mittelfeldspieler verlangen. Der HSV will deutlich weniger bezahlen. Kostic hat in zwei Jahren beim VfB acht Tore in 59 Spielen erzielt.

Stürmer Batuhan Altintas soll an einen anderen Verein verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. In der vergangenen Saison ist der Türke für die Hamburger nur zu einem Kurzeinsatz gekommen.

Beim Training am Donnerstag fehlten Frank Ronstadt (Nasenoperation), Gideon Jung (Aufbautraining) und Ashton Götz (Reha). Torhüter Andreas Hirzel ist nach auskurierter Syndesmosebandverletzung wieder ins Torwarttraining zurückgekehrt.

HSV-Training Donnerstag