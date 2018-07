Potsdam (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat auch sein drittes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Hamburger setzten sich am Freitag gegen den Regionalligisten SV Babelsberg mit 3:0 (0:0) durch. Torschützen bei strömendem Regen vor 4164 Zuschauern in Potsdam waren die Hamburger Aziz Bouhaddouz, Philipp Ziereis und Tim Juian Pahl.

