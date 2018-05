Hamburg (dpa/lno) - Ein 17-Jähriger ist nach mehrfacher Randale an einer Schule in Hamburg-Dulsberg vorläufig festgenommen worden. Der Jugendliche kam am Donnerstagabend trotz Hausverbots zu einer Veranstaltung auf das Schulgelände, beleidigte Lehrer und zerstörte Mobiliar, wie die Polizei mitteilte. Zudem kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Lehrer. Kurz darauf trafen ihn alarmierte Polizeibeamte ganz in der Nähe des Schulgeländes an und nahmen seine Personalien auf, wobei er sich unkooperativ verhielt. Der 17-Jährige kam zunächst wegen einiger Schnittwunden, die er sich offenbar beim Randalieren zugezogen hatte, in ein Krankenhaus.

Später am Abend wurden die Beamten erneut zum Schulgelände gerufen, da der 17-Jährige in Begleitung weiterer Schüler auf das Schulgelände zurückgekehrt war. Als die Beamten ihn daraufhin in Gewahrsam nehmen wollten, leisteten er und drei seiner Begleiter erheblichen Widerstand. Die Polizeibeamten setzten Pfefferspray gegen einen der Jugendlichen ein. Die drei 16-Jährigen Begleiter wurden in Gewahrsam genommen und von ihren Erziehungsberechtigen von der Wache abgeholt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen aufgenommen.

Polizeimeldung