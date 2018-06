Hamburg (dpa) - Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hat die Türkei aufgefordert, die Pressefreiheit zu wahren. "Ich appelliere eindringlich an die zuständigen Stellen in der Türkei, endlich damit aufzuhören, Journalisten zu verfolgen und zu bedrohen", sagte Schulz am Freitag in Hamburg. Er würdigte bei einer Preisverleihung der Journalistenvereinigung "Netzwerk Recherche" in Hamburg den Einsatz von Can Dündar, Chefredakteur der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet" (Istanbul). Dündar wurde wegen eines Berichts seiner Zeitung über Waffenlieferungen der Türkei an syrische Extremisten zu einer mehr als fünfjährigen Haftstrafe verurteilt und hat Berufung eingelegt. "Can Dündar ist ein Vorbild", sagte Schulz.

