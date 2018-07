Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat am vergangenen Freitag in Hamburg-Harburg drei mutmaßliche Drogendealer geschnappt. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zivilbeamte am Nachmittag, wie zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren Rauschgift von einem Mann kauften. Sie wurden am Bahnhof Harburg festgenommen. Der 22-Jährige trug über 20 Gramm gepresstes Heroin bei sich. Wenige Minuten entfernt stoppten Polizisten den 43-jährigen Dealer. Bei ihm fanden die Fahnder 53 Gramm Heroin sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealgeld. Der 22-Jährige sowie der 43-jährige Mann wurden einem Haftrichter zugeführt, der 24-jährige auf freien Fuß gesetzt.

