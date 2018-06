Hamburg (dpa/lno) - Helge Baues wechselt vom Basketball-Zweitligisten Hamburg Towers zum Liga-Rivalen Dresden Titans. Das gab das Hamburger Team aus der ProA am Montag bekannt. Baues hatte ein Jahr für die Hamburger gespielt und kam auch in der ProB für Kooperationspartner SC Rist Wedel zum Einsatz. Für die Towers absolvierte der 2,04 Meter große Profi 30 Spiele, bei Rist Wedel kam er 24 Mal zum Einsatz. Ein Wiedersehen mit Baues gibt es am 3. Dezember. Dann spielen die Dresden Titans in der Inselparkarena gegen die Towers.

