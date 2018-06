Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Firmen- und Forschungsnetzwerk für Erneuerbare Energien (EEHH) will sein Themenspektrum erweitern und vertiefen. Künftig will sich das Netzwerk neben den schon bisher stark bearbeiteten Bereichen Windenergie und Dienstleistungen auch den Themen Wärme und Speicherung zuwenden, sagte Geschäftsführer Jan Rispens am Montag in Hamburg. Beim Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmebereich sehe das Netzwerk das größte Potenzial und strebe eine Vorreiterrolle an. Das so genannte Cluster war vor fünf Jahren gegründet worden und hat seine Mitgliederzahl seitdem auf knapp 190 Firmen und Institutionen in der Metropolregion verdreifacht.

