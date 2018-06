Hamburg (dpa) - Der topgesetzte Philipp Kohlschreiber ist beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum mit einem hart erkämpften Auftaktsieg als erster Deutscher ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglisten-22. bezwang am Dienstag den Argentinier Carlos Berlocq mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Der 32-jährige Augsburger zog mit dem 386. Matcherfolg in seiner Karriere an Turnierdirektor Michael Stich (385) vorbei und verbuchte in der Profi-Ära die drittmeisten Siege eines Deutschen. Es führt Boris Becker (713) vor Tommy Haas (563).

Kohlschreiber, dessen bestes Ergebnis in Hamburg das Erreichen des Halbfinals 2014 war, trifft nun erneut auf einen Argentinier: den Weltranglisten-144. Nicolas Kicker. Das Sandplatzturnier der ATP-500er-Serie ist mit 1,39 Millionen Euro dotiert.

