Hamburg (dpa) - Der insolvente Agrarkonzern KTG Agrar hat sich von seinem Vorstandsvorsitzenden Siegfried Hofreiter getrennt. Er habe sein Vorstandsmandat niedergelegt sowie um Beendigung seines Dienstvertrags gebeten, um dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung nicht im Weg zu stehen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch. Der Aufsichtsrat habe den Rechtsanwalt und erfahrenen Insolvenzverwalter Jan Ockelmann in den Vorstand berufen, der gemeinsam mit dem gerichtlich bestellten vorläufigen Sachwalter Stefan Denkhaus einen Restrukturierungsplan erarbeiten und das Insolvenzverfahren umsetzen soll.

Die börsennotierte KTG Agrar SE ist der größte deutsche Agrarkonzern und musste in der vergangenen Woche ein Insolvenzverfahren anmelden, nachdem die Zinsen für eine Anleihe nicht bezahlt werden konnten. Betroffen ist bislang nur die Muttergesellschaft. KTG bewirtschaftet rund 45 000 Hektar Ackerfläche in Ostdeutschland sowie Litauen und Rumänien und produziert Agrarrohstoffe, Lebensmittel und Biogas. Für die Anleger stehen zwei hochverzinsliche Anleihen im Gesamtvolumen von 342 Millionen Euro im Feuer. KTG Agrar beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Jahr knapp 327 Millionen Euro um.

