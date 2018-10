Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hält nach einem neuen Kandidaten für den Angriff Ausschau. Im Gespräch ist Georges-Kevin N'Koudou von Olympique Marseille. Nach Informationen in internationalen Medien soll der 21 Jahre alte Franzose 15 Millionen Euro kosten. Die Spekulationen kommen auf, weil sich die Verhandlungen um Filip Kostic von Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart in die Länge ziehen. Der VfB soll 17 Millionen Euro verlangen. Der HSV ist weiterhin an dem Offensiv-Spieler interessiert, will jedoch deutlich weniger für den 23 Jahre alten Serben zahlen.