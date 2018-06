Hamburg (dpa/lno) - Das wechselhafte Sommerwetter hat den Hamburger Einzelhandel verstärkt zu Rabattaktionen veranlasst. "Die Stimmung ist nicht gut genug. Das Geschäft verläuft schleppend", sagte die Sprecherin des Handelsverbands Nord in Hamburg, Brigitte Nolte, der Deutschen Presse-Agentur. Besonders beim Verkauf von Sommerbekleidung hätten die "Sale"-Schilder magische Wirkung. "Die Rabatte verlocken zum Kauf", ergänzte Nolte. Dadurch komme wieder Umsatz in die Kassen, Lagerbestände würden reduziert. Die heiße Phase der Preisabschläge von bis zu 70 Prozent erwartet die Handelsexpertin vom 25. Juli an, wenn das Sommergeschäft allmählich ausläuft und die Herbstware eintrifft.

Mit den Schulferien profitierten die Einzelhändler in der Stadt von den Touristen, ansonsten dämpfe die Ferienzeit eher das Geschäft, berichtete die Sprecherin. Bis Ende April habe der Einzelhandel mit der Wachstumsprognose von real 2,0 Prozent plus Schritt gehalten. Während das Geschäft mit Möbeln und Kosmetik gut gelaufen sei, bewegten sich die Umsätze mit Bekleidung auf Vorjahresniveau. "Wie vor Weihnachten, als der ausbleibende Winter früh Preisreduzierungen brachte, sehen wir dieses Phänomen jetzt im Sommer auch wieder", resümierte Nolte.

