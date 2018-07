Hamburg (dpa/lno) - Die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers verlieren ihren besten Offensiv-Spieler. Bazoumana Koné verlässt die Hanseaten und wechselt zu den MHP Riesen Ludwigsburg in die 1. Liga. Koné habe bei dem Team aus Baden-Württemberg einen Einjahresvertrag unterschrieben, teilten die Norddeutschen am Donnerstag mit.

"Bazou hat sich in den letzten zwei Jahren zum besten deutschen Guard in der ProA entwickelt und sich somit den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient", lobte Towers-Trainer Hamed Attarbashi Koné. Der 22-Jährige war 2014 vom Erstligisten Eisbären Bremerhaven zu den Hamburgern gekommen. Dort hatte er sich hervorragend entwickelt und war in der vergangenen Saison einer der wichtigsten Spieler im Kader.

"Die letzten zwei Jahre waren für mich perfekt, ich habe auf und neben dem Spielfeld sehr viel dazulernen können und mich als Spieler weiterentwickelt", erklärte Koné. Und ergänzte: "In meiner Heimatstadt vor dem tollen Hamburger Publikum zu spielen war für mich ein Highlight meiner bisherigen Karriere."

Mitteilung Hamburg Towers