Schackendorf/Hamburg (dpa/lno) - Die Fußball-Profis Nicolai Müller, Sven Schipplock und Emir Spahic haben am Mittwoch im Training des Hamburger SV ausgesetzt. Der dreifache Torschütze Schipplock hatte am Dienstabend im mit 8:0 gewonnenen Test beim schleswig-holsteinischen Verbandsligisten SV Schackendorf einen Schlag auf den Fuß erhalten, teilte der HSV am Mittwoch mit. Müller verpasste den Test wegen einer Knieblessur komplett, Spahic ist angeschlagen.

Dafür kehrte Mittelfeldakteur Bakery Jatta in das Teamtraining zurück. Trainer Bruno Labbadia zeigte sich nach dem Torfestival vom Vorabend großzügig: Er verzichtete auf die geplante zweite Einheit des Tages und gewährte den Akteuren einen freien Nachmittag.

Eine positive Meldung gab es auch für Christian Mathenia. Der von Darmstadt 98 geholte Schlussmann, der bei seinem bisherigen Club kurz vor Saisonschluss einen Handbruch erlitten hatte, bestand am Mittwoch die Abschluss-Untersuchung, teilte der HSV via Twitter mit. Er kann damit am zweiten Trainingslager vom 27. Juli bis 3. August in Harsewinkel wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Mathenia will mit Stammkeeper René Adler um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen.

HSV-Mitteilung via Twitter