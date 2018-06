Hamburg (dpa/lno) - Moritz Fürste wird die deutschen Hockey-Herren beim Olympia-Turnier in Rio de Janeiro als Kapitän aufs Feld führen. Der 31 Jahre alte Führungsspieler vom Uhlenhorster HC Hamburg wurde von den Akteuren des Olympia-Kaders zum Mannschaftsführer gewählt, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Mittwoch mit. Stellvertreter des Hamburgers Fürste ist der Berliner Abwehrchef Martin Häner. "Mit Mo und Martin werden zwei erfahrene Winner-Typen diese Mannschaft führen", erklärte Bundestrainer Valentin Altenburg.

Der Coach aus Hamburg nimmt mit seine DHB-Auswahl derzeit am Masters in Düsseldorf teil. Bei der vom (heutigen) Donnerstag bis Sonntag laufenden Rio-Generalprobe trifft der Olympiasieger von 2008 und 2012 auf die europäischen Top-Mannschaften Belgien, Großbritannien und Niederlande. Das olympische Hockey-Turnier für Damen und Herren in Rio wird vom 6. bis 19. August ausgespielt.

Mitteilung Deutscher Hockey-Bund