Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Privattheater bekommen mehr Geld. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen einigten sich mit Theatervertretern darauf, die Fördersumme bis 2023 schrittweise um 2,7 Millionen Euro zu erhöhen. Die bisherigen Haushaltsplanungen hatten einen Zuwachs in dieser Höhe erst für 2030 vorgesehen. "Hamburg ist die deutsche Privattheaterstadt schlechthin. Rot-Grün sendet durch die Einigung mit den Leitern der Spielstätten ein deutliches Signal, dass dies auch so bleiben wird. Die deutliche Steigerung der Zuwendungen gibt den Häusern Planungssicherheit", sagte René Gögge, kulturpolitischer Sprecher der Grünen, am Donnerstag in Hamburg.

Ein Gutachten einer unabhängigen Evaluierungskommission im Auftrag der Kulturbehörde hatte eine Erhöhung der Förderung um 2,7 Millionen Euro ab der Spielzeit 2017/2018 vorgeschlagen. Dies übersteigt nach Ansicht von Senat und Regierungsfraktionen jedoch die haushalterischen Möglichkeiten der Stadt deutlich. Um einen substanziellen Schritt schon am Anfang zu gehen, sollen zwei Drittel der vorgeschlagenen Fördersumme schon im nächsten Doppelhaushalt kommen. Dann soll - wie vom Senat vorgeschlagen - eine jährliche Erhöhung um 1,5 Prozent folgen. Dadurch würde 2023 die vom Gutachten geforderte Fördersumme erreicht.

"Das klare Bekenntnis von Rot-Grün zu den Häusern und ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein deutliches Zeichen für die Wertschätzung, die der Arbeit und kulturellen Leistung auf und hinter den privaten Bühnen entgegengebracht wird", sagte Christel Oldenburg von der SPD. "Ich freue mich über die Verständigung, die sich einreiht in wichtige und richtige Steigerungen bei Bücherhallen und Stadtteilkultur."