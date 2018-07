Hamburg (dpa/lno) - Königlicher Besuch beim 20. Hamburger Schlagermove: Jürgen Drews, selbsternannter "König von Mallorca", ist am Wochenende erstmals wieder nach fünfjähriger Paradepause beim wohl buntesten Umzug durch St.Pauli dabei.

Für seine Songs, wie "Ich bin der König von Mallorca", "Ein Bett im Kornfeld" und "Ich bau dir ein Schloss", ist Jürgen Drews bei Fans heute immer noch so beliebt wie vor 40 Jahren. Beim "Festival der Liebe", wie der Veranstalter den Schlagermove nennt, wird er sie nun wieder von Bord eines Musik-Trucks aus unterhalten. Dieses Jahr werden nach Angaben des Veranstalters insgesamt rund 500 000 Besucher bei dem bunten Massenspektakel erwartet. Die Polizei zählte im letzten Jahr rund 350 000 Schlagerfans.

Für die Parade am Samstagnachmittag sind weitere Schlagersternchen angekündigt: Costa und Lucas Cordalis sollenden Umzug der 45 bunt geschmückten Musik-Trucks anführen. Mit ihren Hits "Anita" und und "Viva la noche" werden sie den Schlagerfans schon über den Tag ordentlich einheizen. Außerdem sind in diesem Jahr Willi Herren ("Ist mir egal"), Pascal Krieger ("Samstag Nacht") und Jennifer Sturm ("Eyo,Eyo") mit von der Partie.

Vom Heiligengeistfeld fährt die Schlagerkarawane unter den typischen "Hossa"-Schlachtrufen am Nachmittag über den Fischmarkt und die Reeperbahn, um am Abend zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen. Auf dem rund 24 000 Quadratmeter großen Areal wird im Anschluss mit Live-Auftritten, DJ-Programm und Bühnengastgeber DJ Vossi bei der Aftermove-Party bis in die Nacht gefeiert.

Wer sich am Vortag bereits auf den Umzug einstimmen möchte, kann am Freitagabend bei der Premiere des "Talentschuppens" auf der kostenlosen Warm-up Party mitfeiern. Fünf Künstler treten dabei erstmalig vor einer Jury von Schlagerexperten gegeneinander an, um bei der Aftermove-Party am Samstag den Platz des Opening Acts zu ergattern.

Mit Schlaghosen, Riesenbrillen und bunten Perücken rollt der Schlagermove, die Ode an die 70er Jahre, seit 1997 durch Hamburg. Bei den Partyfreunden hat er zusehends an Beliebtheit gewonnen, bei Bewohnern St.Paulis trifft der "Karneval des Nordens" besonders wegen der vielen Wildpinkler nicht immer auf fröhliche Gemüter. Die Anwohner-Initiative "Wir pinkeln zurück" hat im vergangenen Jahr Hauseingänge und -Wände überall im Stadtteil mit ultrawasserabweisendem Lack beschichtet. Wer sich nun an einer Ecke erleichtern möchte, werde nach Angaben der Initiative selber nass.

Der Veranstalter will der schlechten Stimmung entgegenwirken und plant rund 400 WC-Einheiten entlang der Strecke aufzustellen.

Schlagermove Website

Initiative Wir pinkeln zurück