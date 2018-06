Hamburg (dpa) - Der an Nummer sieben gesetzte Slowake Martin Klizan hat das Halbfinale beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum komplettiert. Der Weltranglisten-47. besiegte am Freitag im letzten Viertelfinale den Spanier Daniel Gimeno-Traver mit 6:4, 6:3. Klizan trifft am Samstag in der Vorschlussrunde der mit 1,39 Millionen Euro dotierten ATP-Sandplatzveranstaltung auf den 36-jährigen Franzosen Stéphane Robert. Im zweiten Halbfinale der 110. German Open stehen sich der Uruguayer Pablo Cuevas und der Argentinier Renzo Olivo gegenüber. Der Weltranglisten-153. Olivo bezwang den topgesetzten Philipp Kohlschreiber aus Augsburg mit 1:6, 6:0, 7:5.

