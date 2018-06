Hamburg (dpa/lno) - Wegen des Lage in der Türkei nach dem Putschversuch sind am Samstag von Hamburg aus mehrere Flüge in die Türkei gestrichen worden. Turkish Airlines cancelte zwei Maschinen am Mittag und am Abend nach Istanbul, wie ein Sprecher sagte. Auch auf der Webseite des Flughafens waren die Flüge als gestrichen gekennzeichnet. Ein Nachmittagsflug der Gesellschaft AtlasGlobal wurde laut Webseite ebenfalls gestrichen. Andere Flüge etwa in den Urlaubsort Antalya waren offenbar nicht betroffen.

Flughafen Abflüge