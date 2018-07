Hamburg (dpa/lno) - Fast 7,5 Millionen Fluggäste sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres am Hamburger Flughafen gelandet oder gestartet. Das bedeutet gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Zuwachs von 2,4 Prozent, teilte der Flughafen mit. "Wir dürfen mit dem ersten Halbjahr zufrieden sein", sagte Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler. "Wir haben mit 7,5 Millionen Passagieren einen neuen Rekord aufgestellt bei nahezu gleichbleibenden Flugbewegungen. Das zeigt die enorme Effizienz des Luftverkehrs." Er sei zuversichtlich, dass der Flughafen in diesem Jahr erstmals 16 Millionen Fluggäste erreichen könne.