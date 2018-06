Hamburg (dpa/lno) - Turnierdirektor Michael Stich hat für das ATP-Sandplatzevent am Hamburger Rothenbaum im kommenden Jahr wieder ein deutlich besseres Teilnehmerfeld versprochen. "Man sollte das Turnier jetzt nicht marode reden. Im nächsten Jahr wird alles besser. In diesem Jahr waren die Umstände nicht zu ändern", sagte der frühere Wimbledon-Sieger am Sonntag. Er bekräftigte seine Kritik an der Spielerorganisation ATP und am Weltverband ITF für deren Umgang mit der Termin-Problematik im Olympia-Jahr.

Enttäuscht zeigte sich Stich auch vom Abschneiden der deutschen Top-Spieler Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev. Der Hamburger Zverev habe sich mit seinem lustlos wirkenden, nicht einmal 40-minütigen Auftritt im Doppel keinen Gefallen getan. "Sascha schadet sich damit am meisten selbst, das bleibt im Gedächtnis der Menschen. Das ist schade, er ist eigentlich ein feiner Kerl."

