Hamburg (dpa/lno) - Voraussichtlich bis Montagmittag ist der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Lübeck wegen einer technischen Störung eingeschränkt. Nur ein Zug soll pro Stunde in jede Richtung fahren, wie die Deutsche Bahn am frühen Montagmorgen mitteilte. Wegen eines Defekts gebe es Probleme bei der Stromversorgung der Oberleitungen. Der Regionalexpress 80 und die Regionalbahn 81 entfallen. Der Regionalexpress 8 hält an allen Bahnhöfen unterwegs. Zwischen Bad Oldesloe und Hamburg-Hauptbahnhof fahren zusätzlich Busse. Die Reparatur dürfte vermutlich bis zum Mittag dauern, hieß es. Zur Ursache der Störung konnte die Bahn zunächst keine Angaben machen.

Pressemitteilung