Timmendorf/Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat ein weiteres Freundschaftsspiel vereinbart. Am 31. August treten die Hanseaten zum Nordderby beim schleswig-holsteinischen Verbandsligisten NTSV Strand 08 an. Der Anpfiff zu der Partie in der Timmendorfer-Strand-Arena erfolgt um 18.30 Uhr, teilte der HSV am Montag via Twitter mit.

Mitteilung Hamburger SV via Twitter