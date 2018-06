Barcelona/Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger hat nach Angaben spanischer Medien Interesse an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Alen Halilovic vom spanischen Meister FC Barcelona. Wie das Internetportal fichajes.net am Montag berichtete, habe der HSV dem katalanischen Verein ein Angebot unterbreitet. Der HSV wollte diess weder bestätigen, noch dementieren. "Zu möglichen Transfers äußern wir uns grundsätzlich nicht", sagte Mediendirektor Jörn Wolf.

Der 20 Jahre alte kroatische Profi Halilovic gehört dem FC Barcelona seit 2014 an und spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Sporting Gijon. In 36 Punktspielen erzielte er fünf Tore. Sein Transferwert wird auf zehn Millionen Euro geschätzt.

Mitteilung fichajes.net