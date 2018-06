Hamburg (dpa/lno) - Drei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Billstedt ist das Opfer am Sonntagabend an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fußgänger am vergangenen Donnerstag an einer Kreuzung von einem Linienbus erfasst worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

