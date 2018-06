Hamburg (dpa/lno) - Der Flughafen Hamburg wehrt sich mit dem Einsatz von Greifvögeln gegen die Gefahr einer Kollision von Vögeln mit Flugzeugen. Jährlich gebe es in Hamburg 30 bis 40 Zusammenstöße mit Vögeln, davon ein bis zwei schwere Vorfälle, sagte Markus Musser, beim Airport verantwortlich für die Grünflächen und den Vogelschlag, am Montag. Seit drei Jahren setze Hamburg Falken und Bussarde eines Falkners ein, um etwa Möwen und Krähen zu vertreiben. Die Bilanz sei sehr gut. Zusätzlich kämen Pyrotechnik und im Notfall auch mal ein Jäger zum Einsatz. Hamburg sei beim Einsatz von Falknern Vorreiter. Falken würden mittlerweile auch in Düsseldorf und Stuttgart eingesetzt.