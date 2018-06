Hamburg (dpa/lno) - Die städtische Hamburger Wohnungsbaugesellschaft Saga GWG will angesichts der hohen Nachfrage ihre Anstrengungen beim Neubau von Wohnungen verdoppeln. Künftig werde sie jährlich mit dem Bau von 2000 statt wie bisher 1000 Wohnungen beginnen, sagte Vorstandssprecher Thomas Krebs am Dienstag in Hamburg. Im laufenden Jahr werde dieses Ziel bereits erreicht. Um im Durchschnitt der kommenden Jahre eine derartig hohe Bauleistung zu erbringen, seien verfügbare Flächen erforderlich sowie ein Bau- und Planungsrecht für beschleunigtes Bauen. "Damit wäre dann auch unsere Belastungs- und Kapazitätsgrenze erreicht", sagte Krebs.

Mitteilung Saga GWG