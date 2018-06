Hamburg (dpa/lno) - Mit Beginn der Schulferien in Hamburg hat sich der Hamburger Flughafen auf Hochbetrieb eingestellt. Die Sommerzeit sei Hauptreisezeit am Airport, berichtete das Unternehmen. Vom 21. bis 25. Juli heben den Angaben zufolge 1 038 Flugzeuge mit mehr als 132 000 Passagieren ab. Das seien rund 7,5 Prozent mehr Urlauber als in den ersten fünf Ferientagen des vergangenen Jahres. Mit 235 Starts werde dieser Freitag (22. Juli) der stärkste Reisetag sein. Folglich werden für Fluggäste, die mit dem Auto kommen, die Parkplätze zunächst knapp. Der Sommerreiseverkehr wird nach Erwartungen des ADAC ohnehin volle Straßen in Richtung Nord- und Ostsee bringen.

Wegen des erwarteten Andrangs hat der Flughafen 3 000 zusätzliche Parkplätze zu den 12 000 vorhandenen eingerichtet. Sie liegen im Umkreis von fünf Kilometern und werden mit kostenlosen Shuttlebussen zum Flughafen bedient. Das Unternehmen empfiehlt eine Parkplatzreservierung über sein Internetportal - oder die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

"Wir haben eine hohe Auslastung, aber es gibt Reserven", sagte eine Flughafen-Sprecherin am Mittwoch. Vom kommenden Wochenende an entspanne sich die Parksituation wieder. Allein für den Monat Juli hat der Flughafen eine deutliche Steigerung vor allem bei Flugreisenden aus Dänemark erwartet, die meist mit dem Auto anreisen. Neben angemieteten Flächen seien auf dem Flughafengelände selbst zusätzliche Stellplätze auf dem früheren Frachthof-Areal eingerichtet worden. "Es ist nicht in unserem Sinne, dass Urlauber in benachbarten Wohngebieten parken", ergänzte die Sprecherin.

In früheren Sommern hatte eine Parkplatznot am Flughafen schon für größeren Unmut in der Nachbarschaft gesorgt, weil Wohnstraßen von Fremdparkern - ersichtlich am Kennzeichen - zum kostenlosen Dauerparken genutzt wurden. Selbst jüngst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet, dass in einer Park+Ride-Anlage beim U- und S-Bahnhof Ohlsdorf Flughafengäste den Pendlern die preisgünstigeren Plätze wegschnappen würden.

Zu den Airport-Preisen konnte sich die Flughafen-Sprecherin nicht konkret äußern, dass sei individuell abhängig vom Buchungszeitraum sowie der Lage des Parkplatzes. Bei Holiday Extras kostete am Mittwoch ein Stellplatz für eine Woche (23. bis 30. Juli) direkt am Terminal 159 Euro, weiter entfernt liegende Parkangebote wurden günstiger angeboten. "Die Auslastung zu den Sommerferien ist sehr hoch", sagte ein Sprecher des Münchner Unternehmens, das im In- und Ausland online Flughafenparkplätze vermittelt. "In Hamburg sind die Stellplätze zum Ferienstart sehr knapp." Rund 3800 Plätze sind generell im Angebot.

Blech an Blech stehen auch die Autos auf einem Privatparkplatz im benachbarten Norderstedt. Er sei derzeit ausgebucht, berichtete der Verwalter von rund 500 Parkplätzen. Generell sei die seit vier Jahren bestehende Anlage in der Hauptsaison gut ausgelastet. "Wir möchten uns gern vergrößern", sagt der Mitarbeiter von park-fly24.de. Allerdings gebe es derzeit weder Flächen zum Kaufen noch Mieten.

Still stehende Autos könnte es im Reiseverkehr auch auf Norddeutschlands Straßen geben. Der ADAC Hansa erwartet generell in den kommenden Tagen eine "stauintensive Zeit" - betroffen seien vor allem die Autobahn 7 zwischen Kassel und Flensburg, die A1 zwischen Bremen und Lübeck sowie die A19 am Dreieck Wittstock/Dosse Richtung Rostock. Allein auf dem Weg von der Hansestadt zum Timmendorfer Strand müssten Autofahrer 17 Kilometer Baustelle passieren, nach St. Peter-Ording seien es 18 Kilometer, ergänzte der Automobilclub.

An eine schweißtreibende Urlaubsreise mochten viele der rund 247 000 Hamburger Schüler am Mittwoch vermutlich noch nicht denken. Sie konnten sich nach der Zeugnisausgabe vor allem über eine freuen: die Sonne. Sie hatte sich am Mittwoch rechtzeitig zum Start in die Ferien eingestellt - mit strahlend blauem Himmel.

