Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Preis für Theoretische Physik geht in diesem Jahr an den russischen Wissenschaftler Mikhail Katsnelson (58). Vor allem die theoretischen Arbeiten des im niederländischen Nimwegen arbeitenden Physikers zum Material Graphen seien wegweisend, teilte die Joachim-Herz-Stiftung am Mittwoch mit. Die Stiftung vergibt den mit 40 000 Euro dotierten Preis in Kooperation mit dem Hamburg Center for Ultrafast Imaging, einem sogenannten Exzellenzcluster an der Universität Hamburg.

Graphen ist eine extrem dünne Schicht von Kohlenstoff, der leitfähig und biegsam ist, zugleich aber fester als Stahl und härter als Diamant. Der Stoff könne möglicherweise Verwendung in Solarzellen, Computerchips, Batterien oder Touchscreens finden, hieß es. 2010 hatten die Physiker Andre Geim und Konstantin Novoselov den Nobelpreis für ihre Forschungen zu dem "Wundermaterial" erhalten. Katsnelson war an einer Reihe von Publikationen der beiden Forscher beteiligt.

Der Preis soll am 10. November auf dem Forschungscampus in Hamburg-Bahrenfeld vergeben werden.

