Hamburg (dpa/lno) - Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Pizzaboten in Hamburg-Stellingen ausgeraubt. Der 43 Jahre alte Bote wurde zu einem unbeleuchteten Firmengelände bestellt, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Als er aus seinem Auto ausstieg, liefen zwei Männer auf ihn zu. Sie riefen, dies sei ein Überfall und der 43-Jährige hörte das Geräusch eines sich öffnenden Klappmessers. Daraufhin flüchtete er. Die Räuber entwendeten das Navigationsgerät, Zigaretten und die Pizzatasche.

Polizeimitteilung