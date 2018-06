Hamburg (dpa/lno) - Der Geschäftsführer von Radio Hamburg, Carsten Neitzel (52), wechselt zum Werbezeitenvermarkter NDR Media. Sein Nachfolger bei dem privaten Hörfunkanbieter wird Patrick Bernstein (49). Das teilten die Sender am Donnerstag in Hamburg mit. Bernstein, seit 2008 Geschäftsführer des Radiovermarkters More, rücke zum 1. November auch in die Geschäftsführung von Radio Hamburg auf, teilte der Radio-Anbieter mit. Weiterer Geschäftsführer ist Programmdirektor Marzel Becker (52).

Bei der Werbetochter des öffentlich-rechtlichen Norddeutschen Rundunks (NDR) soll Neitzel seine Vermarktungsaufgaben am 1. Dezember übernehmen, wie der NDR mitteilte. Derzeit leitet Hörfunk-Programmdirektor Joachim Knuth die Media GmbH und soll sie an der Seite von Neitzel als nebenamtlicher Geschäftsführer weiterhin mitleiten.

Mitteilung NDR